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Deniz Çakır'dan 'Bilgehan Bakır' açıklaması

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Deniz Çakır, Bilgehan Bakır ile yeni bir aşka yelken açmasıyla alakalı konuştu. Ünlü oyuncu, "Her şey yolunda, gayet güzel gidiyor. Mutluyum..." dedi

Deniz Çakır'dan 'Bilgehan Bakır' açıklaması: Mutluyum!
"Mutluyum!"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Deniz Çakır (39), önceki akşam Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

"ÇİÇEKLER ERKEK ARKADAŞIMDAN DEĞİL"

Mağazaları gezen Çakır, karşısında basın mensuplarını görünce kısa süreli bir şok yaşadı. Elindeki çiçeklerden bahseden Deniz Çakır, "Setten verdiler, erkek arkadaşımdan değil." diye konuştu.

"MUTLUYUM"

Muhabirlerin, "Bilgehan Bakır ile ilişkiniz hayırlı olsun, neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, "Çok teşekkür ederim. Her şey yolunda, gayet güzel gidiyor. Mutluyum..." şeklinde konuştu.

Çakır, röportajı noktalamasının ardından alışverişine kaldığı yerden devam etti.

"DAHA SONRA 'HAYIRLI OLSUN' DERSİNİZ"

Deniz Çakır, geçtiğimiz ay Kuruçeşme'de sevgilisiyle birlikte ilk kez görüntülenmişti. Adını açıklamadığı erkek arkadaşıyla evinden çıkıp, açık çiçekçi arayan Çakır, sinirlenerek, yoldan çevirdiği bir taksiye binmişti.

Ortaköy'de inen ünlü oyuncu, açık bulduğu dükkandan bir demet çiçek satın almıştı. Deniz Çakır, o sırada muhabirlerin, "Beyefendi kim?" sorusu karşısında gülümsemekle yetinmişti.

Sevgilisinin adını açıklamayan Çakır, "Daha sonra 'Hayırlı olsun' dersiniz, acelemiz var. Artık 'Hayırlı olsun' mu dersiniz, ne derseniz deyin." ifadelerini kullandıktan sonra erkek arkadaşıyla birlikte Ortaköy'deki bir otele girmişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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