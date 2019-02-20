Deniz Çakır kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Ekranların taze dizisi Vurgun'da Reyhan Vardar karakterini canlandırarak büyük beğeni toplayan Deniz Çakır dizide, Adaletli, tutkulu, merhametli, çekici, fedakar özelliklere sahip...

DENİZ ÇAKIR KİMDİR?

Deniz Çakır, 31 Aralık 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimi olan Kadın İsterse dizisinde, Alev rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra Yaprak Dökümü dizisindeki Ferhunde karakteriyle başarılı bir oyunculuk sergiledi ve oldukça ses getirdi. Oyuncu, rol aldığı diziler dışında seslendirme çalışmaları yaptı ve sinema filmlerinde oynadı. Son olarak 2015 yılında başlayan ve günümüzde hala devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli yapımda rol alan Deniz Çakır, 2018 yeni sezon öncesi diziden ayrıldı.

Deniz Çakır’ın Oynadığı Diziler

Vurgun / Reyhan / 2019

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz / Meryem / 2015-18

Yasak / Calibe / 2014

Mehteşem Yüzyıl / Şah Sultan / 2013

İffet / 2011

Yaprak Dökümü / Ferhunde / 2006-10

Evet Benim İşte Benim / 2006

İki Arada Aşk / Gizem / 2005

Kadın İsterse / Alev / 2004-06

Deniz Çakır’ın Oynadığı Filmler

Ya Sonra / Didem / 2011

40 / Sevda Hemşire / 2009

Kako Si? / Lidya / 2009