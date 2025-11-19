Habertürk
        Deniz Gül'den İspanya'da tarihi gol! - Futbol Haberleri

        Deniz Gül'den İspanya'da tarihi gol!

        A Milli Futbol Takımımız, İspanya deplasmanında 42. dakikada Deniz Gül ile golü buldu. İspanya, elemelerde ilk kez gol yedi.

        Giriş: 19.11.2025 - 00:20 Güncelleme: 19.11.2025 - 00:20
        Deniz Gül'den İspanya'da tarihi gol!
        A Milli Futbol Takımımız, İspanya deplasmanında 42. dakikada 1-1'lik eşitliği buldu.

        Milli takımda golü atan isim Deniz Gül oldu. Deniz Gül, milli takımda ilk kez gol sevinci yaşadı.

        İspanya, bu golle elemelerde ilk kez gol yedi.

        Ayrıca Deniz Gül, A Milli Takım tarihinde Recep Adanır'ın (Ocak 1954) ardından İspanya'ya deplasmanda gol atan ikinci oyuncu oldu.

