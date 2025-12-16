Deniz manzaralı yaylada kar güzelliği

Güneysu ilçesine bağlı, 1800 rakımlı deniz manzaralı Handüzü Yaylası kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Bölgenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Yüksek rakımı sayesinde hem yayla havası hem de deniz manzarasını aynı anda sunan Handüzü Yaylası’nda, sislerin arasından görünen Karadeniz ile karla kaplanan ormanlar seyirlik görüntüler oluşturdu.

Yoğun kar yağışının ardından yaylada konaklayan vatandaşlar ilçe merkezine dönüşe geçti. Karla kapanan yolların açılması için de ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı.

REKLAM

"4 MEVSİMİ BİR ARADA YAŞIYORUZ"

Konaklamaya gelenlerden Abdülhamit Yılmaz, "Bu mevsimde her zamanki gibi kar yağıyor. Şu anda karın en az olduğu zaman. Burada ortalama 2-3 metre kar olması gerekiyor. Burası artık bir turistik yer oldu. 10 kilometre uzaklıktaki merkezden geldik. Ama çıkamadık. Malzememizi aldık ve geri dönüyoruz. Başka bir yerde konaklama yapacağız. Burada 4 mevsimi bir arada yaşıyoruz" diye konuştu.

Yayladan ilçeye inen Nazif Erkan da "Çok güzel kar yağıyor. Burada her zaman kar yağar. Burada kışın 3-4 metre kar oluyor. Kar yağışı devam ediyor. Burada yaklaşık 1 metreye yakın kar var. Yayladaki evimize çıkmıştık. Şimdi köyümüze iniyoruz. Hafta sonu buraya geliyor" dedi.