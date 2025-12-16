Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Deniz manzaralı yaylada kar güzelliği

        Deniz manzaralı yaylada kar güzelliği

        Rize'de 1800 rakımlı deniz manzaralı Handüzü Yaylası kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Yağışın ardından ortaya çıkan seyirlik manzara, drone kamerasıyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 11:51 Güncelleme: 16.12.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deniz manzaralı yaylada kar güzelliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Güneysu ilçesine bağlı, 1800 rakımlı deniz manzaralı Handüzü Yaylası kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

        Bölgenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Yüksek rakımı sayesinde hem yayla havası hem de deniz manzarasını aynı anda sunan Handüzü Yaylası’nda, sislerin arasından görünen Karadeniz ile karla kaplanan ormanlar seyirlik görüntüler oluşturdu.

        Yoğun kar yağışının ardından yaylada konaklayan vatandaşlar ilçe merkezine dönüşe geçti. Karla kapanan yolların açılması için de ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı.

        REKLAM

        "4 MEVSİMİ BİR ARADA YAŞIYORUZ"

        Konaklamaya gelenlerden Abdülhamit Yılmaz, "Bu mevsimde her zamanki gibi kar yağıyor. Şu anda karın en az olduğu zaman. Burada ortalama 2-3 metre kar olması gerekiyor. Burası artık bir turistik yer oldu. 10 kilometre uzaklıktaki merkezden geldik. Ama çıkamadık. Malzememizi aldık ve geri dönüyoruz. Başka bir yerde konaklama yapacağız. Burada 4 mevsimi bir arada yaşıyoruz" diye konuştu.

        Yayladan ilçeye inen Nazif Erkan da "Çok güzel kar yağıyor. Burada her zaman kar yağar. Burada kışın 3-4 metre kar oluyor. Kar yağışı devam ediyor. Burada yaklaşık 1 metreye yakın kar var. Yayladaki evimize çıkmıştık. Şimdi köyümüze iniyoruz. Hafta sonu buraya geliyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Deniz manzaralı yayla
        #Handüzü Yaylası
        #rize
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Elektronik sigarada kalp krizi riski!
        Elektronik sigarada kalp krizi riski!
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"