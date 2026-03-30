        Haberler Spor Motor Sporları Moto 2 Deniz Öncü, ABD'de kaza yaptığı Dünya Moto2'yi 20. sırada bitirdi

        Deniz Öncü, ABD'de kaza yaptığı Dünya Moto2'yi 20. sırada bitirdi

        Milli motosikletçi Deniz Öncü, ABD'de düzenlenen Dünya Moto2 Şampiyonası'nda kaza yaptığı sezonun üçüncü yarışını 20. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 00:46 Güncelleme:
        Deniz Öncü, kaza yaptığı Dünya Moto2'de 20. oldu!

        ABD'de düzenlenen Dünya Moto2 Şampiyonası'nda kaza yaptığı sezonun üçüncü yarışında mücadele eden milli sporcu Deniz Öncü, organizasyonu 20. sırada bitirdi.

        Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Americas Pisti'nde ELF Marc VDS takımı ile 16 turluk Moto2 ABD Grand Prix'sine 26. cepten başladı.

        Yarışın ilk turunda bir virajda motosikletini düşüren ay-yıldızlı genç sporcu, daha sonra devam ettiği yarışı 20. sırada bitirmeyi başardı.

        Amerika yarışını, LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP takımı adına Avustralyalı sürücü Senna Agius birinci, HDR SpeedRS takımı adına İtalyan pilot Celestino Vietti ikinci, Blu Cru Pramac Yamaha takımıyla da İspanyol Izan Guevara üçüncü sırada tamamladı.

        Dünya Moto2 Şampiyonası'nda sezonun dördüncü ayağı Estrella Galicia 0,0 İspanya Grand Prix'si, 24-26 Nisan tarihlerinde Jerez-Angel Nieto Pisti'nde koşulacak.

