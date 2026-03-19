Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Deniz Öncü, Moto2'de Brezilya'da yarışacak! - Motor Sporları Haberleri

        Deniz Öncü, Moto2’de Brezilya’da yarışacak!

        Milli sporcu Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın ikinci yarışında Brezilya'daki Goiania kentinde bulunan Autodromo Ayrton Senna pistinde mücadele edecek. ELF Marc VDS Racing Team adına yarışan Öncü, üç haftalık aranın ardından yeniden piste çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deniz Öncü, Moto2'de Brezilya'da yarışacak!

        Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası’nın ikinci yarış hafta sonunda Brezilya’da piste çıkmaya hazırlanıyor. Sezonun ilk yarışından sonra verilen üç haftalık aranın ardından yeniden mücadele edecek olan Öncü, Goiania’da bulunan Autodromo Ayrton Senna pistinde yarışacak.

        2026 sezonunda ELF Marc VDS Racing Team adına mücadele eden Deniz Öncü, hafta sonu boyunca gerçekleştirilecek seanslarda iyi bir tempo yakalayarak yarışta üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

        YARIŞ PROGRAMI

        Moto2 Dünya Şampiyonası’nın Brezilya ayağında hafta sonu programı 20 Mart Cuma günü TSİ 16.00’da yapılacak serbest antrenmanla başlayacak. Aynı gün TSİ 20.15’te antrenman seansı gerçekleştirilecek. 21 Mart Cumartesi günü TSİ 15.25’te ikinci serbest antrenmana çıkacak olan sporcusu, TSİ 19.40’ta başlayacak birinci sıralama ve TSİ 20.05’te yapılacak ikinci sıralama seanslarında en iyi grid pozisyonu için mücadele edecek. Yarış ise 22 Mart Pazar günü TSİ 19.15’te start alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ambulans ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde vakaya giden ambulans ile fındık yüklü kamyon çarpıştı. Kazada ambulans şoförü Recep Sağıroğlu öldü, 2'si sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı. (DHA)    

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Nazar, 7 yıllık esaretten sonra annesiyle tanıştı!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
        Mehmet, 11 yaşındaydı... Toprak işleme makinesinde trajik son!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!