Deniz otobüsünde cinsel saldırı iddiasına 10 yıl hapis istemi

DHA

Olay, geçen eylül ayında, İstanbul Yenikapı'dan Bursa'ya giden deniz otobüsünde meydana geldi. Deniz otobüsünün üst katında yolculuk eden Yusuf Yıldırım, yanında oturan G.Ş. adlı kadın yolcuyu, iddiaya göre uyuduğu sırada cinsel saldırıda bulundu. Yıldırım, G.Ş.'nin uyanıp, paniklemesiyle alt kata inerek uzaklaşmak istedi. G.Ş. yüksek sesle yaşadıklarını anlatınca deniz otobüsünde hareketlilik yaşandı. Bazı yolcular, alt kata inip Yıldırım'ı yakalayarak, özel güvenlik görevlilerine teslim etti. G.Ş.'nin şikayeti üzerine rotası değiştirilen deniz otobüsü Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaştı. Yusuf Yıldırım, ihbar üzerine iskelede bekleyen Armutlu İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplere teslim edildi. Hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan arama kararı bulunduğu saptanan Yıldırım, ifadesinin ardından sevk edildiği Gemlik Adliyesi'nde her iki suçtan tutuklanarak, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

'ÖNCE İSTEM DIŞI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM'

Polis ve savcılıkta ifade veren G.Ş., yanında oturan Yusuf Yıldırım'ın, kendisine elle temas ettiğini belirterek, "Bunun istem dışı olduğunu düşündüm, daha sonra uyurken elini pantolonumun içine sokmaya çalıştığını fark ettim. Korktum, panik yaptım. Başına gelecekleri anlayınca yanımdan kalktı. Kendisinden şikayetçiyim. Avukatımla, olayın takipçisi olacağım” dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ DELİL KABUL EDİLDİ

Öte yandan olay sonrası deniz otobüsünde yaşanan hareketlilik, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde G.Ş.'nin ayağa kalktığı, Yusuf Yıldırım'ın hızlıca alt kata indiği ve bazı yolcuların merdivenden inen Yıldırım'ı ensesinden tutarak durdurduğu anlar yer aldı. Bu görüntüler ise polis tarafından delil olarak savcılığa verildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Gemlik Cumhuriyet Savcılığı, Yusuf Yıldırım hakkındaki soruşturmayı tamamlandı. Soruşturma sonunda, Yıldırım hakkında, Gemlik 1 Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Basit cinsel saldırı’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu bulunan Yıldırım'ın yargılanmasına, önümüzdeki günlerde başlanacak.