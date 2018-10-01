Deniz Seki 15 yıl önceki kıyafetinin içine girdi!

Bir süre önce fazla kilolarıyla eleştiri konusu olan Deniz Seki, artık 15 yıl önceki kıyafetini bile giyebiliyor. Artık 15 yıl önceki kıyafetini bile giydiğini dile getiren Seki, mutluluğunu da Instagram paylaşımıyla ifade etti.