TAKİPÇİLERİ TANIYAMADI

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Seki, son paylaşımıyla şaşırtmıştı. Ünlü şarkıcı, bu pozunu, "Mis gibi deniz havası..." notuyla Instagram'dan yayınlamıştı. 2,5 ayda 22 kilo vererek, 36 bedene düşen Deniz Seki'nin yüzündeki değişim takipçilerini şaşırtmıştı.

"BU KİM?"

51 yaşındaki Seki'yi tanımakta zorluk çeken takipçileri, "Bu kim?", "Lütfen photoshop olsun.", "Vallahi pes, bu kadar oynamayın fotoğraflarla!", "Eğer photoshop yoksa çok üzücü, benim çok beğendiğim, sevdiğim Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş." şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

Deniz Seki ise gelen yorumlar karşısında sessizliğini korumuştu.