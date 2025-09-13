Deniz Türüç'ten hakem tepkisi
Başakşehir'in oyuncularından Deniz Türüç, 2-1 yenildikleri Beşiktaş maçının ardından hakem yönetimini eleştirdi.
Giriş: 13.09.2025 - 23:35 Güncelleme: 13.09.2025 - 23:35
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Başakşehir'in oyuncularından Deniz Türüç, hakem yönetimine tepki gösterdi.
HAKEME TEPKİ
Deniz Türüç'ün sözleri şu şekilde:
"Daha iyi olan taraf bizdik. Oyunun kontrolünü maç ilerledikçe aldık. Son 10 dakikadan itibaren hakem bence gereğini yaptı."
