Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Deniz Türüç'ten hakem tepkisi - Rams Başakşehir Haberleri

        Deniz Türüç'ten hakem tepkisi

        Başakşehir'in oyuncularından Deniz Türüç, 2-1 yenildikleri Beşiktaş maçının ardından hakem yönetimini eleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 23:35 Güncelleme: 13.09.2025 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deniz Türüç'ten hakem tepkisi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Başakşehir'in oyuncularından Deniz Türüç, hakem yönetimine tepki gösterdi.

        HAKEME TEPKİ

        Deniz Türüç'ün sözleri şu şekilde:

        "Daha iyi olan taraf bizdik. Oyunun kontrolünü maç ilerledikçe aldık. Son 10 dakikadan itibaren hakem bence gereğini yaptı."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        "Final oynarsam kazanırım!"
        "Final oynarsam kazanırım!"
        O anları dakika dakika anlattı
        O anları dakika dakika anlattı
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Domenico Tedesco imzayı attı
        Domenico Tedesco imzayı attı
        'Acil' kod devreye girdi
        'Acil' kod devreye girdi
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları