Uzmanlar uyarıyor... Denizin doğallığına kapılıp sualtına gözünüzü açmayın. Sanılanın aksine deniz tuzu göze faydalı değil, aksine gözü kurutur ve kızarıklık, yanma batmaya ve enfeksiyon kapmasına neden olabilir.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aylin Kılıç, “Kontakt lens kullanıyorsanız, mutlaka lenslerinizi çıkararak denize girin ya da girdiyseniz tekrar kullanmayın.” dedi.

Doç. Dr. Kılıç’tan, bayram tatili ve yaz tatilini deniz kenarında geçirenlere uyarı geldi. Açık hava, rüzgar, deniz, kum ve güneşin göz sağlığı açısından riskler barındırdığını söyleyen Doç. Dr. Aylin Kılıç, görmeyi doğrudan etkileyen alerjik reaksiyonlara dikkat çekti.

Doç. Dr. Kılıç, yazın gelişiyle baş gösteren göz hastalıklarını mercek altına aldı ve şu uyarıda bulundu: “Rüzgar, kum, deniz ve havada uçuşan pek çok yabancı cisim göze çarparak alerjik reaksiyona neden olabilir. Güneşle birlikte alerjik reaksiyon şiddetli seyredebilir ve gözde kızarıklık, sulanma, bulanık görme ve ciddi kaşıntı yapabilir.”

HAVUZ VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ UZUN

Havuz suyu hijyenini sağlayan bir takım koruyucu maddelerin ise göze toksik etki yapabileceğine işaret eden Doç. Dr. Kılıç, “Havuz suyu gözde kızarıklık, batma, yanma, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Havuzun içinde gözümüzü açmayalım. Buradan geçen çok ciddi bulaşıcı göz hastalıkları var. Bulaşıcı virüs tipi, özellikle yüzme havuzlarından kaynaklanabilir, sulanma ve çapaklanma yapabiliyor. Bu enfeksiyon 2-3 hafta, bazen aylarca sürebiliyor. Böyle durumda göz bolca gözyaşı damlası ile yıkanabilir ya da alerji varsa alerjiye yönelik tedavi verilebilir” diye konuştu.

ENFEKSİYONA BALIKLAMA ATLAMAYIN

Halk arasında deniz suyunun göze faydalı olduğu yönünde yanlış bir inanış olduğunu söyleyen Kılıç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Denizin doğallığına kapılmayalım. Sonuçta deniz tuzu göze faydalı değil. Tuzlu su gözü kurutur, gözün enfeksiyon kapmasına sebep olabilir. Bu yüzden denizin içinde gözümüzü açmamaya dikkat edelim. Deniz gözlükleriyle denize girmek en sağlıklısı” bilgisini verdi.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNDE SERTİFİKA ŞARTI

Göz sağlığı ve güneş ilişkisine de değinen Kılıç, sözlerini şöyle noktaladı: Çıplak gözle güneşe asla bakmayalım, direkt güneşe bakmak görme kayıplarına sebep olabilir. Güneş gözlüğü takmaya önem verin. Güneş gözlüğünüz mutlaka ultraviyole blokajlı olmalı. Perakende satılan güneş gözlükleri ultraviyole ışınları genelde bloke etmiyor. Gözlüğün pahalı ya da ucuz olmasına değil sertifikası olmasına dikkat edilmeli. Güneş ışığı gözde; katarak, alerji, yaşa bağlı sarı nokta yapabilir.”