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Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın iddiasına ve bulunduğu ithama cevap verdi

Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın kendisi hakkında yönelttiği "Daha fazla para alma" iddiası ve "Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?" şeklindeki ithamına cevap verdi

Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın iddiasına ve bulunduğu ithama cevap verdi
Deniz Uğur'dan ithama cevap
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Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur, 'darp' iddiasıyla gündeme geldi. Uğur, Muhtar'ın çocukları Mina'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle darp raporu aldıktan sonra İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Deniz Uğur, yaptığı açıklamada ise şunları söyledi; "Mina, babası Reha'nın çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta 'Bu sefer çok kötü dövdü' diyerek önceki davranışlarını da teyit etmiş oldu. Zaten Mina, babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası, baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk, bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm."

Reha Muhtar, Deniz Uğur'un bu iddialarına ise "Yalan iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar. İşte manipülasyonlar karşısında kızımın benim olmadığım ortamda verdiği ifade. Allah'ım büyüksün" sözleriyle karşılık verdi. Muhtar, sosyal medya hesabından Deniz Uğur'un cinayete kurban giden eski eşi İsmail Hakkı Sunat'ın fotoğrafını paylaşarak "Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?" diyerek ağır bir ithamda bulundu.

Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın "Daha fazla para alma" iddiası ve "Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?" ithamına karşılık olarak "Tabii ki doğru değil. Kendimi çok kötü hissediyorum. Şu anda çok kötüyüm. Konuşacak halim yok. Sadece şunu söyleyebilirim; çocuklarımı korumak için her şeyi yapacağım" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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