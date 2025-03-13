Deniz Uğur'un kendisi gibi oyuncu olan eşi Erdinç Gülener, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gülener, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Deniz Uğur ve eşi Erdinç Gülener

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Deniz Uğur, eşinin durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi; "Sevenlerimizin haberi olsun, eninde - sonunda basına sızacaktı, öyle de oldu… Eşimin kalp krizi geçirdiği doğrudur ama bunu da atlattık bin şükür. Kıymetli hekimlerimize sonsuz teşekkürler. Bugün taburcu olduk, artık evdeyiz, dinleniyoruz. Hayat müşterek, sırayla birbirimizi iyileştiriyoruz. Kötülere inat, artık hiçbir şeyi kafaya takmak yok Erdinç Gülener. Bu arada lütfen hep beraber okuyup üfleyelim mi arkadaşlar? Nefesinizin, nefesimizin gücünü o kadar iyi biliyorum ki… Rabbim hep sağlık versin, şifa versin, afiyet versin."