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        Haberler Magazin Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi

        Gülener kalp krizi geçirdi

        Oyuncu Erdinç Gülener, kalp krizi geçirdi. Sevenlerinden dua isteyen Deniz Uğur, eşinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 09:16 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:16
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        Kalp krizi geçirdi
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        Deniz Uğur'un kendisi gibi oyuncu olan eşi Erdinç Gülener, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gülener, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Deniz Uğur ve eşi Erdinç Gülener
        Deniz Uğur ve eşi Erdinç Gülener

        Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Deniz Uğur, eşinin durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi; "Sevenlerimizin haberi olsun, eninde - sonunda basına sızacaktı, öyle de oldu… Eşimin kalp krizi geçirdiği doğrudur ama bunu da atlattık bin şükür. Kıymetli hekimlerimize sonsuz teşekkürler. Bugün taburcu olduk, artık evdeyiz, dinleniyoruz. Hayat müşterek, sırayla birbirimizi iyileştiriyoruz. Kötülere inat, artık hiçbir şeyi kafaya takmak yok Erdinç Gülener. Bu arada lütfen hep beraber okuyup üfleyelim mi arkadaşlar? Nefesinizin, nefesimizin gücünü o kadar iyi biliyorum ki… Rabbim hep sağlık versin, şifa versin, afiyet versin."

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        #erdinç gülener
        #Deniz Uğur
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