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Haberler Gündem Son dakika haberi: Edirne Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakaldı, kıyıdan 7 km ötede kurtarıldı
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Deniz yatağında uyuyakaldı, kıyıdan 7 km ötede kurtarıldı

Edirne'nin Saros Körfezi'nde, deniz yatağında uyuyakalan vatandaş, kıyıdan 7 kilometre ötede tekne ile kurtarıldı.

Son dakika haberi: Edirne Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakaldı, kıyıdan 7 km ötede kurtarıldı
İHA

Keşan ilçesine bağlı Yayla Köyü sahilinde deniz yatağıyla denize giren kişi uyuyakalınca rüzgarın da etkisiyle kıyıdan yaklaşık 7 kilometre uzaklaştı. Eşinden haber alamayan vatandaş, turizmci Mustafa Altunhan'dan yardım istedi. Mustafa Altunhan hemen iki tekneyle denize açılarak açığa sürüklenen kişiyi kurtardı. Kurtarma anı cep telefonuyla görüntülendi.

Yaşanan olaylar sonrasında açıklama yapan Mustafa Altunhan, “Babalar ve anneler çocuklarınızı bilgilendirin. Anlayacağınız dilden yazıyorum. Karadan denize rüzgâr ve karayel varsa simitle yatakla, deniz bisikletiyle denize çıkmayın. Gerçekten böyle kötü anlar yaşayabilirsiniz. O anda bölgede arkadaşımla beraber biz olmasaydık, 10 dakika içinde bu vatandaşımız inanın bu rüzgârda gözden kaybolacaktı. Karadan denize rüzgâr estiği zaman ilk önce dalga olmaz ama denizin içine ilerledikçe dev dalgalarla karşılaşırsınız. Ondan sonra da zaten kurtulmak zor olabilirdi” dedi.

Haberi Hazırlayan : Pınar Cebeci

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