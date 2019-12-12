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HaberlerParaDenizbank'tan 1.1 milyar dolarlık rekor kaynak - Haberler

Denizbank'tan 1.1 milyar dolarlık rekor sendikasyon

DenizBank, uluslararası piyasalardan 1,1 milyar dolar ile tarihinin rekor seviyedeki sendikasyon kredisini sağladı. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 2019 yılında bir Türk bankası tarafından sağlanan en büyük taze finansman olma özelliğini taşıyan kredinin, vadesinin iki yıla kadar uzamasıyla Türkiye'ye olan güveni de pekiştirdiğini belirtti. 22 ülkeden 45 bankanın iştiraki ile yılın geniş katılımlı sendikasyonlarından biri olan işlem, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) uluslararası bankalar konsorsiyumu ile birlikte iki yıl vadeli dilimde, Türkiye’de katıldığı ilk sendikasyon olması nedeniyle de önem taşıyor

Denizbank bina
HABERTURK.COM

DenizBank, bir ve iki yıl vadeli olmak üzere toplam 1,1 milyar dolar ile tarihindeki rekor düzeyde talep topladığı sendikasyon kredisine imza atarak, ENBD sahipliğinde uluslararası piyasalara geri döndü. Söz konusu işlem, Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of America Merrill Lynch ve Emirates NBD Capital koordinatörlüğünde ve Mizuho Bank aracılığında gerçekleşti.

2019 yılında finans sektörü tarafından Türkiye ekonomisine getirilen en yüksek tutarda taze kaynak olma özelliği taşıyan işlem, 22 ülkeden 45 bankanın iştiraki ile yılın ikinci yarısındaki en yüksek katılımcı sayısına sahip sendikasyon olarak da kayıtlara geçti. İşlemin bir diğer önemli özelliği ise Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) uluslararası bankalar konsorsiyumu ile beraber iki yıl vadeli dilimde, Türkiye’de katıldığı ilk sendikasyon kredisi olması.

Kredinin, turizm ve gemicilik de dahil müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılması planlanırken, EBRD tarafından sağlanan kısmı ise Türkiye’nin kırsal kesimindeki üreticilerimizin tarımsal faaliyetlerinin desteklenmesi için kullanılacak

TÜRKİYE'DE 2019 YILININ EN BÜYÜK TAZE KAYNAĞI

Söz konusu kredinin DenizBank’ın uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini tescil ettiğini belirten DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş şöyle konuştu; “Sektörde çok sayıda ilke imza atan sendikasyon işlemimiz DenizBank’ın sağlam yapısını uluslararası arenada bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye ekonomisine taze kaynak sağlanması bakımından büyük önem arz eden işlem, gerek iki yıla varan uzun geri ödeme süresi gerek EBRD’nin uluslararası bankalar konsorsiyumu eşliğinde girdiği ilk işlem olması yönleriyle de çok değerli. Ekonomimizdeki yeniden dengelenme sürecinde son dönemde oluşan pozitif gelişmeler sonucunda işleme planladığımızın iki katına yakın ve 1,1 Milyar Dolar talep geldi. Bu tutarın 2019 yılında ülkemize giren en büyük miktardaki taze kaynak olması da bizi ayrıca gururlandırdı. Büyük bölümü turizm ve gemicilik başta olmak üzere müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullandırılacak kredide, EBRD’den sağlanan dilim ise Türk çiftçisinin işletme sermayesi ve yatırım ihtiyaçlarını karşılayacak. ENBD gibi güçlü bir grubun hissedarlığında ülkemiz ekonomisi için taze kaynak sağlamaya ve diğer sermaye piyasası işlemlerine imza atmaya gelecek dönemlerde de devam edeceğiz”.

Denizbank, 28 Eylül 2012’de Rusya’nın en büyük bankası Rus Sberbank’a, 31 Temmuz 2019 itibarıyla ise yine bölgesinin en büyük kuruluşları arasında yer alan ENBD’ye devrolmuştu. Banka böylece yeni sahibiyle aldığı ilk sendikasyon kredisinde rekor kırmış oldu.

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