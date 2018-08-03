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Denizbank'tan 6 ayda 1.28 milyar TL net kar

DenizBank, ilk 6 aylık bilançosunu açıkladı. Aktiflerini 186 milyar TL’ye ulaştıran banka aynı dönemde 1,273 milyar TL net kâr elde etti.

03.08.2018 - 12:04 | Güncelleme: AA

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, bankanın altı aylık sonuçlarını değerlendirdi. 

Ateş, Mayıs ayı içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük ikinci büyük bankası olan, Dubai merkezli Emirates NBD ile kıta Avrupası’nın en büyük bankalarından Sberbank arasında DenizBank’ın % 99.5'lik hissesinin devri konusunda nihai anlaşmanın sağlandığını belirtti. Satış sürecinin Türkiye, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avusturya ile DenizBank’ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşların onayını takiben tamamlanacağını vurgulayan Ateş şöyle devam etti:

"DenizBank’ın satışı yalnızca bankacılık açısından değil, Türkiye için önemli bir hadise. Zira bankamızın 1.17 gibi sektör ortalamasının üzerinde bir çarpan ile el değiştirmesi, ülkemiz markasına duyulan güveni net şekilde ortaya koyuyor. Önümüzdeki geçiş döneminde, 21 yıldır olduğu gibi müşterilerimize ve işimize odaklanarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

"YENİ OLUŞTURDUĞUMUZ VERİ BİLİMİ EKİBİMİZLE DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATIYORUZ"

Kuruma, bankacılık sektörüne ve tüm paydaşlarına değer katmak yolunda dijital dünyanın olanaklarını sonuna kadar kullanıp inovasyon kavramını merkeze almak suretiyle daima öncü adımlar attıklarını ifade eden Ateş, bu anlamda sektörde yine bir ilki gerçekleştirerek 46 genç çalışanla Veri Bilimi Programı’nı hayata geçirdiklerini belirtti. Ateş, şunları söyledi:

“Kurumların ellerindeki veri yığınını doğru ayrıştırarak iş süreçlerine katkı sağlayacak anlamlı sonuçlar çıkarması günümüzün en sıcak konusu. Daha az maliyet ile daha büyük ölçekli işleri hayata geçirip, müşterilerimize doğru zamanda doğru ürün ve hizmeti sunarak daha verimli sonuçlara ulaşmak hedefiyle bankamız bünyesinde sektörde bir ilk olan Veri Bilimi Eğitim Programı’nı hayata geçirdik. Bu kapsamda bankamız içinden ve dışından aldığımız 2500 başvuru arasından seçilen 46 veri bilimcisi genç arkadaşımız, yıl içine yayılan eğitimlerini tamamlayarak tüm departmanlarımıza destek olmak üzere ailemize katılacaklar. Böylece karşılıklı olarak birbirimizden öğreneceğimiz, bilgi birikimlerinin tek potada eridiği bir süreci yaşayacağız. Gerek oluşturulan ekibin büyüklüğü, gerekse hazırlanan program içeriği ile söz konusu proje sektörde ilk niteliğinde. Bugüne kadar teknoloji ve inovasyonu faaliyetlerinin DNA’sına yerleştirmiş bir kurum olarak, önümüzdeki dönemde veri bilimi yaklaşımını aynı şekilde odağımıza aldığımız takdirde, yine sektöre çağ atlatan hamlelere imza atacağımıza inancım tam. Şu kesin ki;veriyi odağa alan bu dönüşümü gerçekleştirmediğimiz takdirde çağı ıskalarız”.

KÜLTÜR VE SANATA DESTEK 

Finans sektörü ile teknoloji arasında köprü kurmanın yanı sıra, faaliyet gösterdikleri ülke için değer yaratmak üzere kültür ve sanat çalışmalarını yaygınlaştırma hedefine de kuruluş tarihinden itibaren ağırlık verdiklerinin altını çizen Hakan Ateş şöyle devam etti:

"Toplumun sanatsal, kültürel ve sosyal anlamda zenginleşmesine katkıda bulunmak, en az ticari faaliyetler kadar önem taşıyor. Biz de 21 yıldır bu alanın en büyük destekçileri arasında yer alıyoruz. 14 senedir İDSO Konserleri’nin sponsorluğunu üstlenen bankamız, Orkestra Akademik Başkent Konserleri ve Karşıyaka Oda Orkestrası Konserleri ile birlikte son olarak Harbiye Açık Hava Konserleri’nin destekçisi konumunda yer aldı. Bu yıl 14.’sü düzenlenen ve Türkiye’nin marka değerine ciddi bir katkı sunduğuna inandığımız Bodrum Müzik Festivali’ni benzer şekilde bu yıl ilk kez sosyal sorumluluk vizyonumuz kapsamında destekliyoruz. Bankamız bünyesinde geçtiğimiz yıl Aralık ayında açtığımız GaleriDeniz sergi alanında yıl içine yayılır şekilde pek çok önemli sergiyi misafirlerimizin beğenisine sunduk. Gelecek kuşaklara anlamlı bir kültür mirası bırakmak üzere bu yöndeki çalışmalarımız da artarak devam edecek.”

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