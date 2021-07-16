Aşklarını ilan ettiler

Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan aşklarını ilan etti

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Deniz Can Aktaş, kendisi gibi oyuncu olan Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşıyor. Aktaş'ın rol aldığı dizinin final yapmasının ardından sezonu açan ikili, önceki gün tatile çıktı.

Birlikteliklerini sosyal medyaya taşıyan çift, tatilde eğlendikleri anları Instagram hesaplarından paylaşarak, aşklarını ilan etti. Çiftin keyifli halleri dikkatlerden kaçmazken, Sancaktutan'ın gönderisini kısa bir süre sonra sildiği görüldü.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ELE VERMİŞTİ

Son olarak 'Aşk Ağlatır' adlı dizide birlikte rol alan Aktaş ile Sancaktutan'ı geçtiğimiz sene sosyal medya paylaşımları ele vermişti. İkilinin Instagram'dan yayınladığı kareler kafaları karıştırmıştı.

AYNI PERDE POZ VERDİLER

Aktaş, deniz manzaralı bir evin balkonunda verdiği pozu takipçileriyle paylaşmıştı. Sancaktutan da aynı yerde çekildiği bir fotoğrafı yayınlamıştı. İkilinin paylaşımları hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı.

Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan'ın hayranlarından ikilinin paylaşımlarına, "Artık birlikte fotoğraf paylaşın" ve "Deniz Can'la tatilde olduğunuzu bu kadar belli etmeyin" şeklinde yorumlar yağmıştı.

"DEDEM TARAFINDAN İSTİSMARA UĞRADIM" DEMİŞTİ

Öte yandan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan (21), geçtiğimiz haftalarda kendisiyle ilgili şok bir itirafta bulunmuştu. Sancaktutan, "İtiraf ediyorum! Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum." demişti.