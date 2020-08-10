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Birleşmiş Milletler’in 2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden ilhamla kendi Sürdürülebilirlik Gündemini oluşturan İpragaz, hayata geçirdiği ‘Çalışma Çemberleri’ ile de binlerce çalışanını bu konuda eğittiğini bildirdi.

İpragaz'ın, bu alandaki proje ve çalışmaları ile de bugüne kadar ‘Çevre Beratı’ ile ödüllendirilmesinin yanı sıra 2 kez Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülü ve 2 kez de dinamik ve yenilikçi markası GO ile ‘5 Yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik’ sertifikası olmak üzere pek çok ödül aldığı kaydedildi.

İpragaz’ın çalışanlarından oluşan gönüllü ekibin ise, şirketin sürdürülebilir çevre anlayışı kapsamında Türkiye’nin en güzel körfezlerinden biri olarak kabul edilen Saros Körfezi’nde denizi temizledikleri kaydedildi.

Saroz Körfezi’nin İbrice Limanı mevkiinde dalış yapan İpragaz ekibinin, denizden metal ve plastiklerden oluşan yaklaşık 50 kilogram çöp çıkarttığı belirtildi.