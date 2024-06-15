Denize nefes için 'Mercanların Senfonisi'

Anadolu Efes ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği iş birliğiyle yürütülen Denize +1 Nefes projesi ile denizlerin yağmur ormanları olarak nitelendirilen ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mercanların korunması ve Marmara Denizi’ndeki su altı yaşamının ve biyoçeşitliliğin zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında dalgıçların su altına yerleştirdiği ses kayıt cihazlarıyla canlıların sesi kaydedildi. Bu sesler, eko-akustik uzmanı ve ses tasarımcı sosyolog İpek Oskay tarafından analiz edildi. Proje kapsamında bugüne kadar 840 saatlik ses, 155 dakika da görüntü kaydı alındı.