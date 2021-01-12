DenizKültür sesli edebiyat eserlerini ücretsiz erişime açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

DenizKültür sesli edebiyat eserlerini ücretsiz erişime açtı

DenizBank’ın kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerini yürüten iştiraki DenizKültür, hikaye anlatıcılığının Türkiye'deki gelişimini belgeleyen, 42 CD’den oluşan sesli edebiyat eserlerini dijital kanallarına taşıyarak ücretsiz erişime açtı.

DenizKültür sesli edebiyat eserlerini ücretsiz erişime açtı
HABERTURK.COM

DenizBank’ın kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerini yürüten iştiraki DenizKültür, hikaye anlatıcılığının Türkiye'deki gelişimini belgeleyen, 42 CD’den oluşan sesli edebiyat eserlerini dijital kanallarına taşıyarak Denizbank YouTube sayfası ve "Öyküler Sesleniyor" sitesinde ücretsiz erişime açtı.

İlki 2007, ikincisi 2009 yılında hazırlanan ‘Öyküler ‘SES’leniyor’ çalışması, Türk edebiyatına önemli eserler kazandırmış yazarlara ait 200 öykünün; usta tiyatro oyuncuları ve seslendirme sanatçıları tarafından anlatılmasıyla hayat bulan bir Sesli Öykü Antolojisi özelliği taşıyor.

Her biri, özgün bestelenmiş müzikler ve ses tasarımları eşliğinde anlatılan öykülerden oluşan antolojide, 100 eser 1844 – 1952 yılları arasında doğan, diğer 100 eser ise 1952 sonrası doğmuş yazarlara ait.

DenizBank YouTube kanalında ve www.oykulersesleniyor.com adresinde edebiyatseverlerle buluşan sesli öyküler arasında; Cüneyt Türel’in seslendirdiği Dede Korkut’a ait Deli Dumrul, Müşfik Kenter’in seslendirdiği Sabahattin Ali’ye ait Hanende Melek, Rüştü Asyalı’nın seslendirdiği Aziz Nesin’e ait Kambur Sabri’nin Radyosu, Sema Aybars’ın seslendirdiği Münire Danış’a ait Eski Saklı Bir Hatıra, Yetkin Dikinciler’in seslendirdiği Başar Başarır’a ait Sanki Bütün Dünya Buna Bağlıymış Gibi, Tülay Bursa’nın seslendirdiği Selma Fındıklı’ya ait Kuş Kanadı Kalem Olsa, Hakan Ateş’in seslendirdiği Nedim Gürsel’e ait Dönüş ve daha onlarcası yer alıyor.

13 yıl önce mevcut kültür sanat ürünlerinden farklı olan, içeriği ve kapsamı ile kalıcı bir çalışma için yola koyulduklarını belirten DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, dijital kanalların sunduğu imkanlar ile öyküleri, ilgi duyan herkesle buluşturmak amacında olduklarını belirtti.

Ateş, “Kültür ve sanat ile gönül bağımız kurulduğumuz ilk döneme dayanıyor. Çünkü hayata iz bırakmanın yolunun, kültür ve sanattan geçtiğine inanıyoruz. DenizKültür, seçkin öykülerimizin ve hikaye anlatıcılığının dijital ortamda milyonlar için erişilebilir olması için önemli bir inisiyatif aldı. Bu özel çalışmayı dijital platforma taşıyarak etki alanını genişletmeyi, Türk edebiyatının lezzetine çok daha fazla insanımızın varmasını arzu ediyoruz. DenizBank olarak, türünün ilk örneği olan projemiz ile değerli üstatlarımızın isimlerinin nesiller boyu anılmasına ve elbette edebiyata ilginin artmasına biraz da olsa katkı yapabilirsek, ne mutlu bize” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD Hazinesi'ne Türk özel kalem müdürü - Haberler
İŞ-YAŞAMABD Hazinesi'ne Türk özel kalem müdürü
Aralık 2020'de 659 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
İŞ-YAŞAMAralıkta 659 firmaya dahilde izin belgesi
Akdeniz Chemson, yeni çinko borat işletmesini devreye aldı
İŞ-YAŞAMAkdeniz Chemson'dan yeni çinko borat işletmesi
Yılın ilk haftasında barajlara gelen su miktarı belli oldu
İŞ-YAŞAMİşte merakla beklenen yeni yılın ilk su verileri
Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak
İŞ-YAŞAMHibe desteğine başvuruda son 11 gün
Koç Holding'e WEF övgüsü
İŞ-YAŞAMKoç Holding'e WEF övgüsü
Tavuk yumurtası üretimi Kasım 2020'de aylık bazda yüzde 0,9 azaldı
İŞ-YAŞAMTavuk yumurtası üretimi azaldı
Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı - haberler
İŞ-YAŞAMİşsizlik rakamları açıklandı
MagiClick İngiliz dijital ajans Dock9’ı satın aldı
İŞ-YAŞAMMagiClick İngiliz Dock9’ı satın aldı
Toplanan inek sütü miktarı Kasım 2020'de yıllık bazda yüzde 1,2 arttı
İŞ-YAŞAMToplanan süt miktarı kasımda arttı