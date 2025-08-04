Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Denizlerde "amatör balıkçı" ve "izmarit" kirliliği! | Son dakika haberleri

        Akademisyenleri dip temizliğinde ortaya çıktı: Denizlerde "amatör balıkçı" ve "izmarit" kirliliği!

        Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve ekibi, deniz dibi temizliğinde sigara izmariti, ıslak mendil ve pet şişe gibi çok sayıda atıkla karşılaştı. Son zamanlarda amatör balıkçıların denize bıraktığı atıklara dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "En çok dikkatimizi çeken, balık tutmak için kullanılan ve denize bırakılan büyük pet şişelerin yarattığı kirlilik" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 12:07 Güncelleme: 04.08.2025 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve ekibi, deniz dibi temizliği sırasında kirlilik oluşturacak materyallerle karşılaştı.

        2

        Dalışlarda en çok sigara izmariti, ıslak mendil, poşet ve pet şişe gibi atıklar bulundu.

        3

        Özellikle amatör balıkçılar, balık tutmak için pet şişeleri kesip içine çakıl ve ekmek koyarak denize bırakmaya başladı.

        4

        Bu şişelerin zamanla suyun dibine sürüklenerek kirlilik oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, farklı boyutlarda yüzlerce pet şişe bulduklarını söyledi. Deniz dibinde ayrıca akü, çapa ve yiyecek kapları gibi farklı atıklara da rastlandı.

        5

        Denize en çok atılan maddelerin başında sigara izmaritlerinin geldiğini kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, "Dalışlarımızda pamuk yığını gibi izmarit kümeleri görüyoruz. Özellikle filtre kısımları dikkat çekici. Islak mendiller de deniz ortamında çözünmüyor ve çevresindeki çöpleri de toplayarak çirkin bir görüntü oluşturuyor. Ekibimizle daldığımızda sık sık deniz dibi temizliği yapmaya çalışıyoruz. Her seferinde birçok atığı kıyıya çıkarıyoruz" dedi.

        6

        Prof. Dr. Gökoğlu, amatör balıkçıların sıklıkla pet şişe yöntemiyle balık tuttuğunu ve bu şişelerin deniz dibini kirlettiğini belirterek, "İnsanlar pet şişeyi kesip içine çakıl ve ekmek kırıntısı koyarak balık tutmaya çalışıyor. İşleri bittiğinde bu pet şişeleri denizin kenarında bırakıyorlar. Şişeler zamanla suyun dibine sürüklenip plastik atık haline geliyor. 20 litrelik, 5 litrelik, 1.5 litrelik pek çok farklı boyutta pet şişe buluyoruz. Bu yöntem denize ciddi zarar veriyor" diye konuştu.

        7

        Deniz dibinde karşılaştıkları atıklar arasında ilginç örnekler bulunduğunu da belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Akü, çapa, yiyecek kapları gibi ilginç atıklara da rastlıyoruz. Rüzgarla denize uçan poşetler, karadan getirilen yiyeceklerin kapları suyun altında büyük kirliliğe neden oluyor. İnsanlarımız adeta deve kuşu misali kafasını kuma gömer gibi davranıyor, içtikleri su ya da kola şişelerini içine kum ve çakıl doldurarak denize atıyor. Deniz dibinde bunlardan çok fazla var" ifadelerini kullandı.

        #çevre kirliliği
        #deniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Gayrimenkul Sertifikası'nda halka arz süreci başladı
        Gayrimenkul Sertifikası'nda halka arz süreci başladı
        "Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde"
        "Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde"
        Cezaevinden çıkıp evi yaktı iddiası!
        Cezaevinden çıkıp evi yaktı iddiası!
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        Yolu kapatan nakliyeciye meydan dayağı!
        Yolu kapatan nakliyeciye meydan dayağı!
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        Finlandiya'nın başkentinde trafikte sıfır ölüm
        Finlandiya'nın başkentinde trafikte sıfır ölüm
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        Avrupa'da muhtemel rakipler belli oluyor
        Avrupa'da muhtemel rakipler belli oluyor
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Trump, Fed yönetiminde değişime hazırlanıyor
        Trump, Fed yönetiminde değişime hazırlanıyor
        Trump: İki nükleer denizaltı gereken yere konuşlandırıldı
        Trump: İki nükleer denizaltı gereken yere konuşlandırıldı
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        Yeniden aşkın ilk görüntüleri
        Yeniden aşkın ilk görüntüleri