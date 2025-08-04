Deniz dibinde karşılaştıkları atıklar arasında ilginç örnekler bulunduğunu da belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Akü, çapa, yiyecek kapları gibi ilginç atıklara da rastlıyoruz. Rüzgarla denize uçan poşetler, karadan getirilen yiyeceklerin kapları suyun altında büyük kirliliğe neden oluyor. İnsanlarımız adeta deve kuşu misali kafasını kuma gömer gibi davranıyor, içtikleri su ya da kola şişelerini içine kum ve çakıl doldurarak denize atıyor. Deniz dibinde bunlardan çok fazla var" ifadelerini kullandı.