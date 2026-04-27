Denizli'de bir adam, sevgilisinin eski eşini bıçaklayarak öldürdü

Denizli’de eski eşinin sevgilisiyle sokak ortasında karşılaşan şahıs, çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİ EŞİNİN SEVGİLİSİYLE KARŞILAŞTI

İHA'daki habere göre olay; dün gece saatlerinde Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. İsmail İri (43), sokakta yürüdüğü sırada eski eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Çağlar E. ile karşılaştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İkili arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

BIÇAKLA YARALADI

Kavganın büyümesi üzerine Çağlar E., yanındaki bıçakla İsmail İri’yi bıçakla ağır yaraladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içinde kalan İsmail İri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen İsmail İri, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Cinayet zanlısı kaçmaya çalışırken yakalandı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli Çağlar E.’nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Cinayet zanlısı Polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.