Denizli'de feci kaza: 2'si ağır 5 yaralı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde freni tutmayan otomobil, refüjdeki ağaçlara çarptı. Otomobilin kopan motoru ve parçalarının yola saçıldığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Denizli-İzmir kara yolunda seyir halinde olan otomobil, Merkezefendi ilçesinde Hacieyüplü Kavşağı'nı geçince, iddiaya göre freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı.
Otomobil, refüje çıkarak ağaçlara çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle paramparça olan otomobilin ön tarafı çarptığı ağaca takılı kalırken kopan motoru ve diğer kısımları ise yola saçıldı.
Kazada, otomobilde bulunan 6 kişiden 5’i yaralandı.
İlk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücülerin yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, aracın kopan parçalarının başka bir kazaya neden olmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.