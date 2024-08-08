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        Haberler Gündem Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma

        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma

        Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde gaziyi darp ettikleri iddia edilen 4 güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı. Gazi ile güvenlik görevlileri arasındaki arbede anı, hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 01:56 Güncelleme: 08.08.2024 - 01:58
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        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
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        Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne ailesiyle bir yakınını ziyaret için gelen gazi Samet Gülüstan ile hastane güvenlik görevlileri arasında ziyaret saatleri nedeniyle tartışma yaşandı.

        Tartışma sırasında güvenlik görevlileri gazi Gülüstan'a fiziki müdahalede bulunurken polis ekipleri, gazi Gülüstan ve güvenlik görevlilerini ayırdı.

        AA'nın haberine göre; üniversite yönetimi olayla ilgili soruşturma başlatarak, söz konusu 4 güvenlik görevlisinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

        PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, gaziye yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Yaşanan olayla ilgili kişi, kişiler hakkında soruşturma yapılmakta olup gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Söz konusu güvenlik görevlileri görevinden uzaklaştırıldı. Gazimizin yanındayız." açıklamasını yaptı.

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        GAZİ SAMET GÜLÜSTAN OLAYI ANLATTI

        Gazi Gülüstan ise tedavi gören eşinin dedesini görmek için hastaneye gittiklerini ve ziyaret saatinin gecikmesinden dolayı güvenliğe giriş için ricada bulunduğunu anlattı.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Üniversite çalışanı ve gazi olduğunu söylemesine rağmen güvenliklerin girişe izin vermediğini ifade eden Gülüstan, şunları kaydetti:

        "Dün hanımın dedesi rahatsız olduğu için hastaneye yakınlarımız geldi. Ziyaretin sonrasında eşim ve baldızım gelen ziyaretçilere eşlik edip tekrardan dedemin yanına gitmek istediler. Fakat güvenlik görevlisi eşim ve baldızımı içeriye almadı. Bunun üzerine eşim beni telefonla aradıktan sonra da ben güvenliğe rica ettim. Ancak güvenlik içeriye alamayacağını söyledi. Ben buranın personeli ve gazi olduğumu söyledim. Sonra iki güvenlik görevlisi geldi. Ben cüzdanımı çıkartmaya çalışırken yani gazi olduğumu ve üniversite personeli olduğumu belirtirken 'bana ne senin gaziliğinden, senin personelliğinden' diyerek bana orada yüklenmeye başladılar."

        Gülüstan, güvenlik görevlilerinin kendisine karşı sert bir tavır takındığını anlatarak, "Bana vurmaya çalıştılar, tepki verdim. Tepki verince de bu sefer bana yumruk salladı. Yumruk sallayınca da ben eğildim. Sonra beyaz kod verdikleri için polisler gelmeye başladı. Güvenlik karın boşluğuma vurdu, sonra diğer güvenlik görevlisi de boğazıma sarılarak beni yere yatırdı. Benim akciğerlerimde sıkıntı olduğu için nefes alamadım. Yere yatırdıktan sonra da darp etmeye başladılar. Benim gaziliğimi de rencide ettiler. Ayaklar altına aldılar ve yere yatırdılar. Devletin gazisine bunu yapmaları gerçekten beni çok üzdü. Onur kırıcı, üzücü bir durum. Yaşanmasaydı daha iyi olurdu." şeklinde konuştu.

        Darp raporu alan Gülüstan, emniyete giderek şikayetçi olduğunu söyledi.

        ARBEDE ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Güvenlik görevlileri ile Gülüstan arasındaki arbede hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Pamukkale Üniversitesi
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