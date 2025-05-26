Denizli'de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Arda Aldaş'ın (18) kullandığı motosiklet, Akhan Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Ekrem A. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan her iki motosiklet sürücüsü, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Aldaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.