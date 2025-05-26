Denizli'de iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Denizli'de karşı yönlerden gelen iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Arda Aldaş'ın (18) kullandığı motosiklet, Akhan Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Ekrem A. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
AA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan her iki motosiklet sürücüsü, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Aldaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.