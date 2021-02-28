Moto kuryenin sır ölümü 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çevredeki vatandaşlar hareketsiz yatan bir şahsı görerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden kişinin Enes Dailli olduğu öğrenildi.

1 SAAT ÖNCE KAZA YAPMIŞ

Bölgeye sevk edilen ekipler, Dailli’nin üzerindeki kıyafetlerden yola çıkarak bölgede kısa süre içerisinde meydana gelen trafik kazalarını araştırdı. İHA'nın haberine göre; Dailli’nin cansız bedeninin bulunmasından 1 saat önce yaklaşık 1 kilometre geride kendisinin kullandığı 20 V 9563 plakalı motosikletinin kazaya karıştığı öğrenildi.

SIR ÖLÜM

Dailli’nin motosikletinin karıştığı kaza ihbarına giden ekipler, sadece olay yerinde motosikletin olduğunu sürücü ve ya ikinci bir araç bulunmadığını tespit etti. Motosiklet sürücünün yaralı olma ihtimaline karşı polis ekipleri ve Dailli’nin arkadaşlarının hastane hastene gezdiği öğrenildi. Moto kurye olan Enes Dailli’nin 1 kilometre ileriye nasıl gittiği ise bilinmiyor. Dailli’nin hayatını kaybettiği alana kendisinin mi gittiği yoksa bir başkası tarafından mı atıldığı gizemini koruyor.

Kazanın meydana geldiği bölge ile Dailli’nin cansız bedeninin bulunduğu bölge arasını titizlikle inceleyen ekipler, yerdeki kan izlerini fark etti. Ancak o kan izlerinin Dailli’ye mi yoksa bir başkasına mı ait olduğu yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Dailli’nin hayatını kaybettiği bilgisini alan yakınları bölgeye geldi. Gözyaşlarını tutamayan yakınları, Dailli’nin canice aracın altına alınarak buraya kadar sürüklendiğini ve en son ara sokağa atıldığını düşündüklerini söylediler.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.