Denizli'de öfkeli kadın, kocasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde apartmanın birinci katında yaşayan E.E. ile kocası Barış Selahattin Ener (55) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN VE KARNINDAN BIÇAKLADI

Çıkan tartışmanın ardından kadın, eline aldığı bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçakladı. Koca kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, olay yerine giden sağlık görevlileri, yere yığılan adamın hayatını kaybettiği belirledi. Şok geçiren kadın ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı detaylı çalışmalar sonrası kocanın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.