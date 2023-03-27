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Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de öfkeli kadın, kocasını bıçaklayarak öldürdü
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Denizli'de öfkeli kadın dehşeti! Kocasını bıçaklayarak öldürdü

Denizli'de evli çift arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Öfkeli karısı tarafından karnından ve göğsünden bıçaklanan adam hayatını kaybetti

Denizli'de öfkeli kadın, kocasını bıçaklayarak öldürdü
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İHA

Denizli’de gece saatlerinde eşiyle tartışan kadın, eline aldığı bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde apartmanın birinci katında yaşayan E.E. ile kocası Barış Selahattin Ener (55) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN VE KARNINDAN BIÇAKLADI

Çıkan tartışmanın ardından kadın, eline aldığı bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçakladı. Koca kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, olay yerine giden sağlık görevlileri, yere yığılan adamın hayatını kaybettiği belirledi. Şok geçiren kadın ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı detaylı çalışmalar sonrası kocanın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNMÜŞ

Öte yandan; yaklaşık 1 yıldır evli oldukları öğrenilen çiftin evinde eşyaların darmadağın olduğu öğrenilirken, cinayetin ise alkolün etkisiyle işlendiği iddia edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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