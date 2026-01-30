Denizli'de duman tüten sobanın üzerine güzel kokması için kolonya döken işletme sahibi, müşterinin "Yakarsan daha iyi kokar" şeklindeki akıl almaz tavsiyesine uyunca facianın eşiğinden dönüldü. Çakmağın çakılmasından bir süre sonra sobanın bomba gibi patladığı o dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, yan masadaki vatandaşların patlamaya rağmen rahat oluşları dikkatlerden kaçmadı.

İHA'daki habere göre; Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen olayda facia ucuz atlatıldı. Akşam 20.00 sıralarında oğlu Mustafa Gezer'e ait kıraathaneye giden Mehmet Gezer, içeride bulunan sobanın duman tüttüğünü fark etti.

GÜZEL KOKMASI İÇİN SOBAYA KOLONYA DÖKTÜ

Bir türlü sobanın tutuşmaması üzerine Mehmet Gezer, soba içerisindeki kazanı dışarı çıkarttı. Kıraathaneye gelen müşterilerin rahatsız olmaması için havalandıran Mehmet Gezer, güzel kokması içinde hem masalara hem de soba üzerine kolonya döktü.

ÇAKMAK İLE TUTUŞTURMASINI SÖYLEDİ

O esnada işletmede bulunan bir vatandaş Mehmet Gezer'e soba üzerine döktüğü kolonyayı çakmak tutuşturmasını, bu sayede daha güzel kokacağı fikrini verdi. Vatandaşın akıl almaz fikrine uyan Mehmet Gezer, soba üzerine biraz daha kolonya dökerek çakmağıyla tutuşturdu.

SANİYELER SONRA SOBA PATLADI Mehmet Gezer'in soba üzerine döktüğü kolonyayı tutuşturmasının ardından içeriye giren 4 müşteri soba yanındaki masaya oturdu. Mehmet Gezer'in dışarı çıkmasından saniyeler sonra ise soba adeta bomba gibi patladı. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA O anlar ise işletmeye ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Mehmet Gezer'in soba üzerine ve etrafa kolonya döktüğü görülüyor. Daha sonra ise soba patlayarak devrilirken, fikri veren vatandaş ise kaçıştı. Sobanın yanında oturan masadaki 4 kişi ise bir süre donakaldığı dikkatlerden kaçmadı. "BOMBA PATLAR GİBİ SES GELDİ" Sobaya kolonya döktükten sonra çakmağıyla tutuşturan Mehmet Gezer, "Ben akşamüstü evden, kahvehaneye geldim. Sobanın üstüne koku olsun diye kolonya döktüm. Yan taraftaki arkadaşım kolonyanın üstüne çakmakla yakarsan daha güzel kokar dedi. Bende çakmağı çaktım sonra dışarı çıktım. Çıktım, 10 saniye geçmedi bir anda içeride patlama oldu. Bomba patlar gibi ses geldi. İçeriye bir baktım sobaya dair hiçbir şey kalmamış. Kolonyanın sıkışmasından kaynaklı soba patladı. Böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmemiştim. Böyle bir şey başımıza gelmedi, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" dedi.