Altaş Denizlispor - Eyüpspor maçının ardından

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA) Spor Toto 1´inci Lig'in 20'nci haftasında Altaş Denizlispor´u deplasmanda 1-0 yenen Eyüpspor 41 puana yükselip liderliğini sürdürürken, yeşil-siyahlılar 15 puanla düşme hattında kaldı. Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ve Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Zorlu bir maça çıktıklarını belirten Üzülmez, "Lig yarışı içerisinde zirvede yolumuza devam etmek için kazanmaya ihtiyacımız vardı. İkinci yarının ilk maçları zor oluyor. Karşımızda çok diri bir takım vardı. Mücadele eden bir takım vardı. Oyuna iyi motive olmuş bir takıma karşı oyuncularımın özellikle ikinci yarıda göstermiş oldukları mücadele bizleri mutlu etti" dedi.

"EYÜPSPOR TAKIMINI HEDEFLERİNE ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

İkinci yarı oyun içerisinde çok doğru işler yaptıklarını dile getiren Üzülmez, "Bu geçiş oyunu bizleri bugün mutlu etti. Denizlispor deplasmanında bu kadar pozisyondan birini değerlendirdiğimiz için biz de mutluyuz. Uzun bir lig var. Biz önemli bir takımız, kaliteli oyuncularım var. Bu ligde mücadele etmemiz gerektiğini her fırsatta söylüyorum. Bu lig çok kolay değil, mücadele gücünün ön plana çıktığı bir lig. Her takımın her takımı zorlayabileceği bir lig. İkinci yarıda da çok çalışarak, enerjiyi artırarak Eyüpspor takımını hedeflerine ulaştırmak istiyoruz. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

GİRAY BULAK: ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI

Karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, "Yakalandığımız pozisyonlar oldu. Dürüstçe mücadele ettik. Belki çok pozisyon üretemedik. Karşımızda güçlü bir takım var. Rakibimiz değişiklikler yapıyor. Bizim ise elimiz kolumuz bağlı, transfer hesabımız var. Oyuncu alamıyoruz. Ancak hiç olmazsa oyuncu yetiştiriyoruz. Alttan oyuncu alıyoruz. Yürekli oynamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı yüreklendiriyoruz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İbrahim Üzülmez´in açıklamaları

Giray Bulak´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Denizli RAMAZAN ÇETİN

2023-01-14 00:03:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.