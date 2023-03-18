Merkezefendi'den müthiş seri



DENİZLİ, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Ayos Konyaspor'u da 91-84 mağlup eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evindeki galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Deplasmanda son 4 karşılaşmayı kaybetmesine rağmen iç sahadaki müthiş performansıyla yarışta iddialı olan Denizli temsilcisi, 21 maçta 10 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini korurken alt sıralarla bağını da büyük oranda kopardı.

Galibiyet serisini sürdürüp üst sıralardaki yerlerini korumak istediklerini belirten Antrenör Zafer Aktaş, "Konyaspor önünde taraftarımız her zamanki gibi yanımızdaydı. Bu sezon Denizli halkıyla takımımız çok güzel bir bütünlük sağlıyor. Bize saha içinde itici güç oluyorlar. Evimizde kazanmaya devam ediyoruz. Daha büyük hedefler için deplasmanda da kazanmaya başlamamız gerekiyor" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-03-18 11:15:39



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