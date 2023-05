Aydem Enerji, Türkiye'nin en iyi işverenleri listesine 9 şirketiyle girdi

DENİZLİ, (DHA) - AYDEM Enerji, Great Place to Work Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi'nde üst üste elde ettiği başarıyı bu yıl da sürdürdü. Aydem Enerji 9 grup şirketiyle birlikte listede yer aldı. Aydem Enerji İnsan Kaynakları Grup Direktörü Emirhan Karayay, "Çalışma arkadaşlarımızın mutluluğunu önceliklendirecek sistemler kurmaya, bu bakış açısıyla projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.Elektrik enerjisi üretim, dağıtım ve perakendeciliği alanlarında sektörün öncüsü olan Aydem Enerji, çalışan memnuniyetinde gösterdiği performansı ile dikkat çekiyor. Aydem Enerji, iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü program kapsamında yakaladığı başarısına bir yenisini ekledi. Bu sene 9 grup şirketiyle Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi'ne giren Aydem Enerji, üç kez üst üste en fazla şirketi ile listede yer alan grup oldu. Çalışan anketi ve iş yeri kültürü değerlendirmelerinin ardından bu yıl, Aydem Holding bünyesindeki Aydem Yenilenebilir Enerji, Adm Elektrik Dağıtım, Gdz Elektrik Dağıtım, Aydem Perakende, Gediz Perakende, GDZ Eyaş, Parla Solar, Entek ve Elsan ile Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi'ne girdi.'ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZIN MUTLULUĞU ÖNCELİĞİMİZ'Çalışan odaklı marka olma misyonlarını her yıl aldıkları sertifikalar ile taçlandırdıklarını belirten Aydem Enerji İnsan Kaynakları Grup Direktörü Emirhan Karayay, "İnsan merkezli yönetim anlayışımızda attığımız kararlı adımlarla takdir görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu bakış acımız Great Place to Work Enstitüsü'nün çalışanlarımız ve bağımsız kuruluşlarca yaptığı değerlendirmeler ile de kendini gösteriyor. Güven temelli oluşturulan kurum kültürümüz ile 9 şirketimizle Great Place to Work Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi'nde yer alıyoruz. Bu yıl 14 şirketimizle Great Place to Work 'Harika İş Yeri' Sertifikası da almıştık. Çalışma arkadaşlarımızın mutluluğunu önceliklendirecek sistemler kurmaya, bu bakış açısıyla projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. DHA-Ekonomi Türkiye-Denizli DHA

2023-05-10 15:44:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.