ÇATES'in halka arzına yoğun katılım

TÜRKİYE'ninilk ve tek yerli taş kömürü santrali Çatalağzı Termik Santrali'nin (ÇATES) halka arzı kapsamında 30 Kasım-1 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşen talep toplamaya, yoğun katılım sağlandı. Şirketin halka arzına, planlananın 3,7 katı talep gerçekleşti.

Ürettiği kesintisiz elektrik ile Türkiye'nin artan enerji ihtiyacının karşılanmasına kritik bir katkı sunan ÇATES'in halka arzına, yoğun talep oldu. Yurt içi bireysel yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 10,5 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının 2,3 katı, Grup çalışanları tahsisat tutarının yaklaşık 1 katı olmak üzere toplamda, planlanandan 3,7 kat fazla talep geldiği bildirildi.

ÇATES halka arzında talep toplama işlemleri, 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Talep toplama sonuçlarına göre; şirketin nominal payları 57,15 TL fiyattan halka arz edilerek; 33 milyon 50 bin TL nominal değerli payların satışı sonucunda, halka arz büyüklüğü 1 milyar 888 milyon 807 bin 500 TL olarak gerçekleşti. Halka arza, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin liderliğinde kurulan konsorsiyum içinde 36 aracı kurum iştirak etti. ÇATES'in halka arzından elde edilen tutar, şirketin öz kaynakları ile sermaye gücünün artırılması kapsamında kullanılacağı bildirildi.

ÇATES, sağladığı sürdürülebilir gelir ile yatırımcısına da düzenli temettü geliri sağlamayı hedeflediği belirtildi.

Şirketin, Borsa İstanbul'da 'CATES' koduyla işlem görmeye başlayacağı kaydedildi.

Halka arz sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulunan ÇATES Genel Müdürü Hamdi Alp, "ÇATES'in,Türkiye için ürettiği değeri, halka arz sayesinde yatırımcılarımız ile paylaşacağımız için heyecanlı ve mutluyuz. ÇATES'e gelen bu yoğun talebin ardından, yatırımcılarımızdan aldığımız güç ve güvenle; bugüne kadar ülkemize ve sektörümüze sunduğumuz katkıları daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

DHA-Ekonomi - Türkiye-Denizli / Merkez - DHA

2023-12-04 17:01:18