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        Merkezefendi'de İsmail kaldı

        BasketbolSüper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, iç transferde 23 yaşındaki uzun forvet İsmail Karabilen ile yeniden anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:50 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:55
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        Merkezefendi'de İsmail kaldı
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        BasketbolSüper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, iç transferde 23 yaşındaki uzun forvet İsmail Karabilen ile yeniden anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Merkezefendi Basketbol Kulübü olarak, değerli oyuncumuz İsmail Karabilen ile sözleşmemizi uzatma konusunda mutabakata vardık. İsmail Karabilen, önümüzdeki sezon da formamızla mücadele etmeye devam edecek" bilgisi verildi. Denizli ekibinde Berke Aygündüz'ün de takımda kalacağı gelen haberler arasında.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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