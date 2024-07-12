Merkezefendi'de İsmail kaldı
BasketbolSüper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, iç transferde 23 yaşındaki uzun forvet İsmail Karabilen ile yeniden anlaştı.
BasketbolSüper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, iç transferde 23 yaşındaki uzun forvet İsmail Karabilen ile yeniden anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Merkezefendi Basketbol Kulübü olarak, değerli oyuncumuz İsmail Karabilen ile sözleşmemizi uzatma konusunda mutabakata vardık. İsmail Karabilen, önümüzdeki sezon da formamızla mücadele etmeye devam edecek" bilgisi verildi. Denizli ekibinde Berke Aygündüz'ün de takımda kalacağı gelen haberler arasında.
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