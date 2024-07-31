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        Denizli'de 9 milyon yıl öncesine ait 'kılıç dişli' kedi kafatası fosili bulundu

        DENİZLİ'de, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü tarafından yapılan kazı çalışmalarında 9 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen 'kılıç dişli' kedi kafatası fosili bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 16:24 Güncelleme: 31.07.2024 - 16:30
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        Denizli'de 9 milyon yıl öncesine ait 'kılıç dişli' kedi kafatası fosili bulundu
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        DENİZLİ'de, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü tarafından yapılan kazı çalışmalarında 9 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen 'kılıç dişli' kedi kafatası fosili bulundu.

        Tavas ilçesi Kayaca Mahallesi yakınlarındaki alanda, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek'in bilimsel danışmanlığında 2022 yılında kazı çalışmaları başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Denizli Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılan çalışmalarda ayrıca çeşitli üniversitelerden paleoantropolog, paleontolog, jeolog ve öğrenciler de görev alıyor. Almanya'daki Eberhard Karls Üniversitesi ile de ortaklaşa yapılan kazılarda şimdiye kadar zürafa, fil, gergedan, at, boynuzlugillere ait hayvanlar, sırtlan, kedigiller, karınca yiyen gibi hayvanlara ait 500 fosil bulundu. Son yapılan kazılarda ise 9 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen kılıç dişli kedi kafatası bulundu.

        'DÜNYADAKİ İLK ÖRNEĞİ OLACAK'

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek, "Bu yıl en önemli gördüğümüz keşfimiz, daha önceki yıllarda uzun kemiklerini bulduğumuz kedigillere ait hayvanlardan birinin kafatasına ulaşmamız oldu. Neredeyse tamamı olan kafatasının, Anadolu'daki hatta belki dünyadaki en iyi korunmuş örneklerden biri olduğunu düşünüyoruz. Detaylı çalışma yaptıktan sonra türü tespit edeceğiz ama ilk gözlemlerimiz kılıç dişli kedilerin erken formlarından biri olduğu yönünde. Literatüre baktığımızda Anadolu'daki ilk örnek olduğunu şu an için söyleyebiliriz. Hatta bu fosilin yeni bir türe ait olma ihtimali de mevcut. Öyle ise bu türün dünyadaki ilk örneği olacak. Diğer kedimize ait de bir köpek dişi bulduk. Bu da bize türü tanımlamada önemli bir avantaj sağlayacak. Bölge fosil bakımından çok zengin, daha önce alanın 7 ile 9 milyon yıl arası bir tarihe sahip olduğunu düşünüyorduk. Ancak bu yıl bulunan fosillerle tarihi 9 milyona doğru çektik" dedi.

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