Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor'dan ayrılan Samet Emre imzayı attı

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Denizlispor'dan ayrılan ofansif orta saha oyuncusu Samet Emre Gündüz, 2'nci Lig'deki Sincan Belediyesi Ankaraspor ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 11:29 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor'dan ayrılan Samet Emre imzayı attı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Denizlispor'dan ayrılan ofansif orta saha oyuncusu Samet Emre Gündüz, 2'nci Lig'deki Sincan Belediyesi Ankaraspor ile sözleşme imzaladı.

        Altyapısında yetiştiği yeşil-siyahlılarla mukavelesi sürmesine rağmen yönetime kesinlikle kulüpte forma giymeyeceğini bildirerek sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 20 yaşındaki oyuncunun yeni kulübünde lisansı çıktı.

        Samet Emre, Denizlispor'da 1'inci Lig'de 11, 2'nci Lig'de 28 maçta forma giymişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor!
        Narin cinayetinde şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        Cinayet zanlısı polise ateş açtı!
        Cinayet zanlısı polise ateş açtı!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        'Deha'daki karakterini anlattı
        'Deha'daki karakterini anlattı

        Benzer Haberler

        Denizli'de hafif ticari aracın çarptığı kadın hastanede öldü
        Denizli'de hafif ticari aracın çarptığı kadın hastanede öldü
        Merkezefendi'de kombineler satışta
        Merkezefendi'de kombineler satışta
        Denizlispor'un gençlerinden müthiş başlangıç
        Denizlispor'un gençlerinden müthiş başlangıç
        Denizlispor - Bergama Sportif: 3-1
        Denizlispor - Bergama Sportif: 3-1
        Denizli'de change araç operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Denizli'de change araç operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Denizli'de eski patronunun silahla yaraladığı kişi hastanede öldü
        Denizli'de eski patronunun silahla yaraladığı kişi hastanede öldü