Denizlispor'dan ayrılan Samet Emre imzayı attı

Altyapısında yetiştiği yeşil-siyahlılarla mukavelesi sürmesine rağmen yönetime kesinlikle kulüpte forma giymeyeceğini bildirerek sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 20 yaşındaki oyuncunun yeni kulübünde lisansı çıktı.

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