Denizlispor'dan ayrılan Samet Emre imzayı attı
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Denizlispor'dan ayrılan ofansif orta saha oyuncusu Samet Emre Gündüz, 2'nci Lig'deki Sincan Belediyesi Ankaraspor ile sözleşme imzaladı.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Denizlispor'dan ayrılan ofansif orta saha oyuncusu Samet Emre Gündüz, 2'nci Lig'deki Sincan Belediyesi Ankaraspor ile sözleşme imzaladı.
Altyapısında yetiştiği yeşil-siyahlılarla mukavelesi sürmesine rağmen yönetime kesinlikle kulüpte forma giymeyeceğini bildirerek sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 20 yaşındaki oyuncunun yeni kulübünde lisansı çıktı.
Samet Emre, Denizlispor'da 1'inci Lig'de 11, 2'nci Lig'de 28 maçta forma giymişti.
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