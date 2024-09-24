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        Otomobille çarpışıp, alt geçide düşen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde otomobile çarptıktan sonra bariyerleri aşıp, yaklaşık 5 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişiden Recep Boyacı (18) hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:39 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:45
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        Otomobille çarpışıp, alt geçide düşen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde otomobile çarptıktan sonra bariyerleri aşıp, yaklaşık 5 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişiden Recep Boyacı (18) hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

        Kaza, saat 06.30 sıralarında Sevindik Mahallesi Ankara Bulvarı'ndaki Sevindik Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Neriman Güngör'ün kullandığı 09 ADZ 918 plakalı otomobil, köprülü kavşak içinde A.İ.M.'nin kullandığı 20 FC 679 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Güngör'ün kullandığı otomobil, köprülü kavşağın bariyerlerini aşıp, yaklaşık 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, alt geçide düşen otomobildeki Recep Boyacı'nın (18) hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, otomobildeki yaralılar sürücü Neriman Güngör ile Fahri Dayan'ı bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Boyacı'nın cenazesi ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer otomobilin sürücüsü A.İ.M. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri

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