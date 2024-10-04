Merkezefendi Belediyesi Basket - Mersin Spor: 65-75
SALON:Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Kaan Büyükçil, Tolga Edis, Nazlı Çisil GüngörMERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 13, Shittu 7, Bleijenbergh 14, Reese 2, Mclemore 12, Arca Tülüoğlu, Cook 14, Ayberk Olmaz 3MERSİN SPOR: Olaseni 9, Cobbs 11, Pineiro 19, Emre Tanışan 2, Cruz 15, Kartal Özmızrak 2, Berkay Sinirlioğlu 8, Kairys 4, Canberk Kuş, Tevfik Akdamar 5 1'İNCİ PERİYOT: 20-21İLK YARI: 33-423'ÜNCÜ PERİYOT: 46-58BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasında Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde ligin yeni ekibi Mersin Spor'a 75-65 mağlup oldu.
SALON:Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 13, Shittu 7, Bleijenbergh 14, Reese 2, Mclemore 12, Arca Tülüoğlu, Cook 14, Ayberk Olmaz 3
MERSİN SPOR: Olaseni 9, Cobbs 11, Pineiro 19, Emre Tanışan 2, Cruz 15, Kartal Özmızrak 2, Berkay Sinirlioğlu 8, Kairys 4, Canberk Kuş, Tevfik Akdamar 5
1'İNCİ PERİYOT: 20-21
İLK YARI: 33-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-58
BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasında Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde ligin yeni ekibi Mersin Spor'a 75-65 mağlup oldu. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın periyotları 20-21, 33-42 ve 46-58'lik skorlarla sonuçlandı. Konuk ekipte Pineiro 19, Cruz ise 15 sayıyla takımlarını galibiyete taşıdı.
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