Merkezefendi Belediyesi Basket - Mersin Spor: 65-75

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasında Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde ligin yeni ekibi Mersin Spor'a 75-65 mağlup oldu. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın periyotları 20-21, 33-42 ve 46-58'lik skorlarla sonuçlandı. Konuk ekipte Pineiro 19, Cruz ise 15 sayıyla takımlarını galibiyete taşıdı.

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