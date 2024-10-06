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        Denizlispor düşüşte

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Büyükçekmece Tepecikspor'a 2-0 mağlup olarak ilk yenilgisini alan Denizlispor'un galibiyet özlemi 4 haftaya yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 12:35 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:35
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        Denizlispor düşüşte
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Büyükçekmece Tepecikspor'a 2-0 mağlup olarak ilk yenilgisini alan Denizlispor'un galibiyet özlemi 4 haftaya yükseldi. Sezona evinde İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 yenerek başlayan yeşil-siyahlılar, daha sonra Bursa Nilüfer FSK (D), Polatlı 1926 ve Erciyes 38 FSK (D) berabere kalıp, son olarak Tepecikspor'a boyun eğdi. Oynadığı 5 maçta 6 puan toplayan Denizlispor, önümüzdeki hafta Ağrı 1970 deplasmanında çıkış arayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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