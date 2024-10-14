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        Denizli merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonunda 31 tutuklama

        DENİZLİ merkezli 7 ilde, internette verdikleri sahte ilanlarla 61 ilde 155 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 74 şüpheliden 31'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 12:39 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:45
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        Denizli merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonunda 31 tutuklama
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        DENİZLİ merkezli 7 ilde, internette verdikleri sahte ilanlarla 61 ilde 155 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 74 şüpheliden 31'i tutuklandı.

        Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin 'Açık hat' olarak tabir edilen kimliği belirlenemeyen telefon hatlarını kullanarak internet üzerinden sahte araç ve ürün ilanı verip, halktan 'kapora' ya da ücretlerin tamamını alıp, ürünleri teslim etmediğini tespit etti. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri belirlemek için teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin bu yöntemlerle 61 ilde 155 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı belirlendi. 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından JASAT, Denizli merkezli Afyonkarahisar, Aydın, İzmir, Mersin, Adana ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçlarından 74 kişi gözaltına alındı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 74 şüpheliden 31'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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