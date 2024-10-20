Merkezefendi startta kaldı

BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon hedefini Play-Off ve Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Merkezefendi Belediyesi Basket, oynadığı üçüncü maçı da kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Ligde ilk iki haftada Mersin Spor'a evinde, Karşıyaka'ya deplasmanda mağlup olan Denizli temsilcisi, evinde Beşiktaş'a da 86-72 teslim oldu. Merkezefendi'de bu maç öncesi sözleşme imzalayıp yuvaya dönen Rihards Lomazs, ilk maçında 8 sayı, 3 ribaund, 4 asistle oynadı.

Letonyalı basketbolcu daha önce kariyerinde iki farklı dönemde Merkezefendi formasını giyip geçen sezon ortasında Euroleague takımlarından Virtus Bologna’ya transfer olmuştu. Denizli ekibinde Antrenör Zafer Aktaş, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından, "Daha iyi oynadığımız bir maç ve ilerleme kaydediyoruz. Lomazs iki gün önce geldi ve bize ciddi katkı göstereceğini düşünüyorum. Bir parantezde Sharife Cooper’a açmak istiyorum. Bu maçta istediği performansı göstermemiş olabilir ama henüz çok genç ve Avrupa tecrübesi çok az, en yakın zamanda ligin en iyi ve etkili point guardı olacağı konusunda şüphem yok" açıklamasını yaptı.