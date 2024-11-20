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        Denizlispor'da Ali Yalçın'da sükunet çağrısı

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde son olarak evinde 7 Eylül Turgutlu 1984 takımına 4-0 yenilip düşme hattından kurtulamayan Denizlispor'da teknik direktör Ali Yalçın taraftara sükunet çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:42 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:42
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        Denizlispor'da Ali Yalçın'da sükunet çağrısı
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde son olarak evinde 7 Eylül Turgutlu 1984 takımına 4-0 yenilip düşme hattından kurtulamayan Denizlispor'da teknik direktör Ali Yalçın taraftara sükunet çağrısında bulundu. Tribünlerin takıma çok sert tepki gösterdiğini belirten Ali Yalçın, "Taraftarlarımız sakin olmalı. Edilen küfürler bizim camiamıza yakışmaz. Çok genç bir takımız, futbolcularımız stresi kaldıramıyorlar. Ancak bu baskıyı elbette üzerimizden atacağız. Taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız olacak" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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