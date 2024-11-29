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        Denizli'de ceviz üreticilerini dolandıranlara JASAT'tan 'Çetin Ceviz' operasyonu

        DENİZLİ'de ceviz üreticilerini 2 milyon TL dolandıran 11 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Manisa'da 'Çetin Ceviz' adı altında düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 18:40 Güncelleme: 29.11.2024 - 18:45
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        Denizli'de ceviz üreticilerini dolandıranlara JASAT'tan 'Çetin Ceviz' operasyonu
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        DENİZLİ'de ceviz üreticilerini 2 milyon TL dolandıran 11 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Manisa'da 'Çetin Ceviz' adı altında düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, üreticilerin zararlarını karşılamaları üzerine savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Denizli'nin Pamukkale, Honaz, Güney ve Tavas ilçesinde ceviz üreticileri, dolandırıldıkları gerekçesiyle jandarmaya başvurdu. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, araştırma başlattı. Ceviz üreticilerinin, elindeki ürünleri alan şüphelilerin paralarını ödeme sözü verdikleri ancak ödeme yapmadıkları belirledi. Şüphelilerin bazı üreticileri ise aldıkları cevizlerinin parasını EFT ile ödeme yapmış gibi gösterip, ardından ödemeyi iptal ederek dolandırdıkları da tespit edildi.

        Şüphelilerin bu şekilde 6 ceviz üreticisini toplam 2 milyon TL dolandırdığı belirlendi. JASAT ekipleri yaptıkları çalışmada ceviz üreticilerini dolandıran şüphelilerin Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde olduğunu belirledi. Şüpheli 11 kişi, 'Çetin Ceviz' adı verilen operasyonla önceki gün yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi. Bu sırada adliye önünde bekleyen şüpheli yakınlarının ise alkış tutması dikkat çekti. Adliyeye çıkarılan bir şüphelinin 'Devam, devam' demesi dikkat çekti.

        Şüphelilerin, üreticilerin zararlarını karşılaması sonrası 11 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Cevizler ise Manisa'da bir depoda bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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