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        Merkezefendi fark yedi, başkan hakemlere yüklendi

        BASKETBOL Süper Ligi'nde evinde güçlü rakibi Anadolu Efes'e de baştan sona geride götürdüğü maçta 33 sayı farkla 96-63 mağlup olarak 11 haftada 2 galibiyetle düşme hattında kalan Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli Deveciler faturayı hakemlere çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:31 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:31
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        Merkezefendi fark yedi, başkan hakemlere yüklendi
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde evinde güçlü rakibi Anadolu Efes'e de baştan sona geride götürdüğü maçta 33 sayı farkla 96-63 mağlup olarak 11 haftada 2 galibiyetle düşme hattında kalan Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli Deveciler faturayı hakemlere çıkardı. Denizli temsilcisinde Başkan Deveciler karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımda üstü kapalı olarak hakemlere, "Bazı adamlar bu kulüplerin ne büyük emeklerle lige renk katmaya çalıştıklarından habersiz. Keyifle basketbol izlemek isteyen 5000 kişiyi böyle bir maçta öfkelendirebilen adamların belli ki hesapları başka. Onları Allah’a havale ediyorum. Çünkü başka bir yer yok!!!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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