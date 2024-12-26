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        Gıda zehirlenmesinden ölüme tutuklama

        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde mayıs ayında yatağında ölü bulunan Cennet Özveren'in (34), yediği kızarmış tavuktan zehirlendiği belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 16:47 Güncelleme: 26.12.2024 - 16:50
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        Gıda zehirlenmesinden ölüme tutuklama
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        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde mayıs ayında yatağında ölü bulunan Cennet Özveren’in (34), yediği kızarmış tavuktan zehirlendiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan kızarmış tavuğun alındığı iş yerinin sahibi Sezgin Demir (43), tutuklandı.

        Olay, 12 Mayıs'ta Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandığı Ümit Yeşil ile birlikte yaşayan Cennet Özveren, yatağında ölü bulundu. Şüpheli ölüm nedeniyle soruşturma başlatıldı. İlk otopside ölüm nedeni belirlenemeyen Özveren'in cenazesinden alınan numuneler, ileri tetkik için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yapılan araştırma kapsamında Ümit Yeşil'in ifadesine başvuruldu. Yeşil, olaydan bir gün önce kızarmış tavuk aldıklarını, yedikten sonra zehirlendiklerini ve hastanede tedavi gördüklerini söyledi. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi raporunda, Cennet Özveren'in tavuk zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlendi. Bunun üzerine Topraklık Mahallesi Kayalık Caddesi'nde kızarmış tavuk satan Sezgin Demir, dün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Cennet Özveren ile Ümit Yeşil'in, tavuğu yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye gittikleri ve dört saatlik tedavinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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