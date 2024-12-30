Merkezefendi direnemedi

BASKETBOL Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket lider Fenerbahçe Beko'ya diş geçiremedi. Rakibine 2024'ün son sınavında deplasmanda 91-72 mağlup olan Denizli temsilcisi 12 maçta 2 galibiyette kaldı.

Antrenör Zafer Aktaş karşılaşmanın ardından, "Bizim için düzenlerimizin ve sertliğimizin daha da geliştiğini gördüğümüz bir maç oldu. Bunun bir EuroLeague takımına karşı olması tabii ki çok daha anlamlı. Lomazs’ın sakatlıktan döndüğü ilk maçtı, umarım önümüzdeki hafta Moody de aramıza katılır ve daha geniş bir rotasyonla evimizde oynayacağımız Türk Telekom maçına en iyi şekilde hazır oluruz. Oyuncularımı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ederim" açıklamasını yaptı.