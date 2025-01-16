Denizlispor'da yönetimden görev bölümü

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta devreyi 4 puanla amatöre düşme hattında tamamlayıp uçurumun kenarında olan Denizlispor'da 10 Ocak'ta gerçekleştirilen olağanüstü kongrede ateşten gömleği giyen yeni yönetim görev dağılımını yaptı. Yeşil-siyahlılarda Başkan Mehmet Uğur Tatar'ın yönetim kurulunda toplam 12 kişi görev aldı. Denizlispor'da Bilal Özdemir asbaşkan, Mehmet Murat Bakım idari ve mali işler sorumlusu, Fatih Aslan Kazancı halkla ilişkiler, stadyum ve tesis sorumlusu, Mehmet Emin Aydoğdu kamu ilişkileri, Uğur Şimşek hukuk, Halil Köken basın, Baki Eren Çapkın projeler, Abdullah Çıtışlı fon ve kaynak, Hüseyin Aldı altyapı ve akademi, Erhan Ergil futbol şube, Alican Doğan diğer branşlar, Mustafa Bayram ise mağaza sorumluları olarak belirlendi.