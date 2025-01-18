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        11'inci kez dünya rekoru kırdı, bir kez daha Guinness'e adını yazdırdı

        DENİZLİ'de özel güvenlik görevlisi Osman Gürcü (44), en uzak mesafedeki hedefe balta fırlatıp saplamada 56 metreyle dünya rekorunu kırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 13:14 Güncelleme: 18.01.2025 - 13:20
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        11'inci kez dünya rekoru kırdı, bir kez daha Guinness'e adını yazdırdı
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        DENİZLİ'de özel güvenlik görevlisi Osman Gürcü (44), en uzak mesafedeki hedefe balta fırlatıp saplamada 56 metreyle dünya rekorunu kırdı. Daha önce de çeşitli dallarda kırdığı rekorlarla 11'inci kez Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na giren Gürcü, kırdığı son rekorla, ABD'li rakibini de geride bıraktı.

        Özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan ve çeşitli spor dallarıyla uğraşan evli, 2 çocuk babası Osman Gürcü, dünya rekorlarına merak sardı. Bir süre 'Guinness Dünya Rekorları'nı inceleyen Gürcü, özellikle basketbol dalındaki rekorları denedi. 2023 yılında rekor denemelerine başlayan Gürcü, ilk olarak, en uzak mesafeden bel arkası gerisinden 17 metreden basket atışı yaparak dünya rekorunu kırdı. Ardından en uzak mesafeden yerden bir kere sekip 30 metreden giren basket atışı rekorunu kırdı. Daha sonra ise en uzak mesafeden hook (çengel) basket atışı 25 metre, en uzak mesafeden gözleri kapalı hook atışı 20 metre, en uzak mesafeden pota arkası gerisinden tersten panya üzerinden atılan basket atışı 11 metre, en uzak mesafeden gözleri kapalı el altından atılan basket atışı 16 metre, en uzak mesafeden bardağa atılan pinpon topu atışı 13 metre, en uzağa kauçuk tavuk fırlatma 35 metre, en uzak mesafeden cornhole tahtasına cornhole torbası atışı, 26 metre ve en uzak mesafeden cornhole tahtasına cornhole torbası atışı, tersten geriye doğru 18 metrede 10 kez dünya rekorları kırarak 'Guinnness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi başardı. 1 yıl 2 ay içinde 10 kez dünya rekoru kıran Osman Gürcü, bu kez de en uzak mesafedeki hedefe balta fırlatıp, saplama rekorunu kırmayı denedi. Yaklaşık 1 saat hedefe balta fırlatarak saplamayı deneyen Gürcü, çok sayıda atış denemesinin ardından baltayı hedefe saplayarak dünya rekorunu kırdı. Gürcü, geçen yıl mart ayında ABD vatandaşı William Hulme'nin 54 metreyle kırdığı dünya rekorunu 56 metreye çıkarıp, yeni bir dünya rekorunun sahibi oldu ve Guinness Rekorlar Kitabı'na 11'inci kez girip, adını tekrar yazdırdı.

        11'inci kez dünya rekoru kırdığını söyleyen Osman Gürcü, "Denizli ve Türkiye'yi dünyada temsil etmenin gururunu yaşıyorum. 11 ayrı dünya rekorunun sahibi oldum. 12'ncisini kırmayı düşünüyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi, tesis anlamında bana destek verdi. Arkadaşlarım da büyük destek oldu. Yeni rekorlar kırıp, Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceğim" dedi.

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