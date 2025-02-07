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        Merkezefendi potada Beşiktaş deplasmanında

        BASKETBOL Süper Ligi'nde 7 maçlık mağlubiyet serisinin ardından geçen hafta kadrosu dağılan Karşıyaka'yı yenerek kümede kalma yarışında umut tazeleyen Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:50 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:50
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        Merkezefendi potada Beşiktaş deplasmanında
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde 7 maçlık mağlubiyet serisinin ardından geçen hafta kadrosu dağılan Karşıyaka'yı yenerek kümede kalma yarışında umut tazeleyen Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Beşiktaş Akatlar Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde Beşiktaş'ın 17 maçta 12 galibiyeti, Karşıyaka galibiyetine rağmen düşme hattında son sıradan kurtulamayan Merkezefendi'nin ise 3 galibiyeti bulunuyor. Denizli temsilcisi bu mücadelenin ardından milli takım arasını maç yapmadan geçirecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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