Denizli'de FETÖ operasyonda 3 tutuklama

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma yürüttü. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, aranan diğer örgüt üyelerinin yurt dışına kaçmasına yardım ettikleri ve örgüt içinde 'Emanetçi' olarak adlandırıldıkları öğrenildi.

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