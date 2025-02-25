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        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu, Denizli'de yakalandı

        INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Mısır uyruklu Mostafa I.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 13:04 Güncelleme: 25.02.2025 - 13:10
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        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu, Denizli'de yakalandı
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        INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Mısır uyruklu Mostafa I.A.M. (39), Denizli'de yakalandı.

        Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan hakkında uluslararası seviyede arama kaydı bulunan Mısır uyruklu Mostafa I.A.M.'nin Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde olduğunu belirledi. Ekipler, Mostafa I.A.M.'yi takibe aldı. Mostafa I.A.M., JASAT ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mostafa I.A.M. jandarmadaki işlemlerinin ardından Mısır'a teslim edilmek üzere İl Göç İdaresi tarafından İnterpol'e gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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