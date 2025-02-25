Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu, Denizli'de yakalandı

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Mısır uyruklu Mostafa I.A.M. (39), Denizli'de yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan hakkında uluslararası seviyede arama kaydı bulunan Mısır uyruklu Mostafa I.A.M.'nin Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde olduğunu belirledi. Ekipler, Mostafa I.A.M.'yi takibe aldı. Mostafa I.A.M., JASAT ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mostafa I.A.M. jandarmadaki işlemlerinin ardından Mısır'a teslim edilmek üzere İl Göç İdaresi tarafından İnterpol'e gönderildi.